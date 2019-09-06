Бритни Спирс кардинально сменила имидж (видео)

Певица перекрасила волосы в черный цвет.

Популярная американская певица Бритни Спирс, которую поклонники привыкли видеть в образе блондинки, резко сменила имидж и стала брюнеткой.

У себя в Instagram певица опубликовала видео, на котором она с черными волосами крутится у зеркала.

Отметим, что певица уже не первый раз примеряет образ брюнетки. В 2007 году она появилась с черными волосами в клипе на песню "Gimme More". Это был первый ее клип после реабилитации. Однако в таком образе Спирс проходила всего несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН, в мае Бритни Спирс после реабилитации в психбольнице показала, как ходит на руках.