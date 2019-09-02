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Лорак в тесной юбке отвела дочку в школу (фото)

14:57, 02 сентября 2019
Звезды
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Instagram Ани Лорак

Снимок с дочерью она опубликовала в Instagram.

Певица поздравила всех с Днем знаний. 

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"С праздником дорогие детки и родители! С днём знаний! Будем учиться! Будем становиться лучше!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом. После этого супруги развелись. Дочь сейчас живет с певицей.

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Теги: #певица#Ани Лорак