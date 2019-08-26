Надя Дорофеева завела сеть эротичным фото
21:30, 26 августа 2019Звезды
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Певица, высунув язык, жестикулирует достаточно неоднозначно.
Instagram Надя Дорофеева
Известная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева опубликовала снимок, который спровоцировал массу споров.
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Фотография появилась на официальной странице звезды в Instagram.
Снимок был сделан в перерывах между съёмками для одного из популярных в Украине глянцев. На фото Надя Дорофеева позирует в наряде телесного цвета. Её руку украшают стразы. При этом рука Надя Дорофеева приставлена ко рту. Певица, высунув язык, жестикулирует достаточно неоднозначно.
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