цей матеріал доступний українською

Надя Дорофеева завела сеть эротичным фото

21:30, 26 августа 2019
Звезды
860 0
Instagram Надя Дорофеева

Читайте такжеMARUV показала горячие фото со своим партнером по "Танцам со звездами"

Фотография появилась на официальной странице звезды в Instagram.

Снимок был сделан в перерывах между съёмками для одного из популярных в Украине глянцев. На фото Надя Дорофеева позирует в наряде телесного цвета. Её руку украшают стразы. При этом рука Надя Дорофеева приставлена ко рту. Певица, высунув язык, жестикулирует достаточно неоднозначно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Надя Дорофеева