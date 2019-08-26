Надя Дорофеева завела сеть эротичным фото

Певица, высунув язык, жестикулирует достаточно неоднозначно.

Известная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева опубликовала снимок, который спровоцировал массу споров.

Читайте такжеMARUV показала горячие фото со своим партнером по "Танцам со звездами"

Фотография появилась на официальной странице звезды в Instagram.

Снимок был сделан в перерывах между съёмками для одного из популярных в Украине глянцев. На фото Надя Дорофеева позирует в наряде телесного цвета. Её руку украшают стразы. При этом рука Надя Дорофеева приставлена ко рту. Певица, высунув язык, жестикулирует достаточно неоднозначно.