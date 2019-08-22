Похудевшая Настя Каменских поразила своим видом (фото)

В комментариях расхвалили Каменских, восхищаясь ее внешностью и фигурой.

Популярная украинская певица Настя Каменских в последнее время усиленно тренируется, стараясь добиться прекрасной физической формы. И, похоже, это принесло свои плоды.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото на фоне прекрасного вида на Киев, на котором можно заметить, как она похудела. Поп-звезда позирует в черных леггинсах, светлой футболке и легкой толстовке пудрового цвета. Исполнительница стоит на носочках.

Подписчики расхвалили Каменских в комментариях, восхищаясь ее внешностью и фигурой.

"Вы же знаете как я люблю спорт! Не представляю уже без него жизнь. Именно спорт помогает мне восстановить энергию. Очень круто, что летом можно тренироваться на улице. Что может быть лучше, чем встречать рассвет во время пробежки? Ну, или приседаний? Сейчас у меня максимально загруженный график, но каждое утро я бегу на тренировку, чтобы начать свой день со спорта. Кроме силовых и кардионагрузок, я практикую йогу", - поделилась исполнительница с подписчиками.

Ранее Настя Каменских поделилась кадрами с тренировки под открытым небом со своим тренером.