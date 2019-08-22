РосСМИ приписали Софии Ротару роман с молодым артистом (фото)

Ни якобы новый избранник, ни сама Ротару не комментируют слухи о романе.

СМИ буквально "взорвались" из-за появления слухов о том, что у 72-летней певицы Софии Ротару якобы появился новый спутник.

По данным российского издания "Собеседник", избранником звезды стал бывший бойфренд певицы Татьяны Булановой, экс-солист группы "Турбомода" Саша Попов.

Ранее Попов не скрывал своего восхищения Ротару и даже предлагал ей руку и сердце. А сейчас он якобы часто ездит в Киев.

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"Саша в последнее время часто ездит в Киев, — рассказал источник издания. — Ему повезло — у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ".

Также корреспонденты издания заметили Попова на концертах Ротару, он стоял за кулисами. А после он разместил в своих соцсетях совместные фотографии с артисткой. На них певица улыбается и нежно держит его за руку.

"Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг", – подписал фотографию с Софией Попов.

Журналисты связались с Сашей, чтобы узнать правду о том, что его связывает с певицей. Но, едва услышав наш вопрос про Ротару, он тут же бросил трубку. София Михайловна также комментариев не дает.

Напомним, ранее 72-летняя София Ротару в свой день рождения появилась в полупрозрачном платье.