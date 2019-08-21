Настя Каменских выставила напоказ свои сочные ягодицы (фото)

Исполнительница подчеркнула, что не существует правил идеальной внешности, отношений или чего-либо.

Популярная украинская певица Настя Каменских снова взялась за свое — похвасталась соблазнительными формами в бикини.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстает в черном раздельном купальнике и демонстрирует свои ягодицы.

Под фотографией поп-звезда призналась, что иногда занимается самокопанием и мыслями о том, что бы она изменила в своей внешности.

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"Нам, девушкам, всегда найдется, что усовершенствовать в себе! Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко меньше, а тут бы подкачать, а может, вообще изменить цвет волос! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится. А самое главное, что с появлением социальных сетей появились так называемые идеалы, которым все хотят отвечать!" – пишет Каменских.

Исполнительница подчеркнула, что не существует правил идеальной внешности, отношений или чего-либо.

"Есть так, как нравится и тебе хорошо, и это идеально! Конечно, нужно всегда идти вперед, работать над собой, мечтать и достигать, только все это нужно делать с кайфом по жизни", - подытожила певица.

Раньше Настя Каменский поделилась кадрами с тренировки под открытым небом со своим тренером.