Нашли на сайте проституток: новая любовница экс-мужа Ани Лорак прокомментировала секс-скандал (фото 18+)

В сети появилась информация, что возлюбленная Мурата якобы предоставляет интимные услуги.

Девушка экс-супруга певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Самия, которая рассказала об отношениях с ним, призналась, что страдает от шантажа со стороны недоброжелателей.

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Так, в сети появились скрины якобы из сайтов эскорт-услуг, на которых якобы присутствует анкета Самии. По словам девушки, неизвестные требуют от нее деньги и только в том случае пообещали убрать фото с сайтов, передает ТСН.uа.

Любимая Мурата обращалась с официальным заявлением на эти сайты, однако они опровергли информацию о том, что у них есть ее анкета.

"Я раньше работала фитнес-моделью, моделью нижнего белья, но мои фото украдены с моего личного iCloud и Instagram. Меня шантажируют, вымогают деньги, я отказала, поэтому они начали специально компрометировать под эскорт-сайт. Я никогда таким не занималась. Я обращалась с официальным заявлением на эти сайты, и мне дали ответ, что моих фото там нет. Это чья-то злая шутка. Специально сделано недоброжелателями", - сказала нам девушка Мурата.

Самия призналась, что из-за клеветы они с Муратом очень страдают. По мнению любимого Мурата, скорее всего, это связано с ее отношениями с экс-мужем Ани Лорак.

"Я очень сильно сейчас страдаю из-за клеветы. Я этого не заслуживаю. Я думаю, что это связано с моими отношениями. У Мурата очень много недоброжелателей и, пожалуй, у меня тоже. Он известный человек, поэтому я страдаю", - поделилась Самия.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Самия Ахметова отдыхают в Испании. Бизнесмен публикует совместные фото с девушкой и не скрывает новые отношения.