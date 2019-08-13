Новая любовница экс-мужа Ани Лорак впервые прокомментировала отношения с ним (фото)

Самия, новая избранница бывшего мужа Ани Лорак, рассказала о личной жизни.

Девушка экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Самия, с которой бизнесмен опубликовал совместное фото с отдыха, впервые прокомментировала отношения с ним.

Самия Ахметова дала эксклюзивный комментарий сайту ТСН.uа и подтвердила отношения с ним.

"Я нахожусь в отношениях с Муратом Налчаджиоглу последние полгода, после его развода. Я не являюсь виновницей его развода, как все пишут", - сказала нам девушка.

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Самия также призналась, что Мурат представил ее как девушку, поскольку он свободный человек.

"Да, он представил меня как девушку. Он уже свободный человек. И мы встречаемся. Больше я не комментирую свою личную жизнь", - сообщила девушка бизнесмена.

Любимая Мурата призналась, что сейчас единственное, чего она очень хочет, чтобы их паре дали покой.

"Но я знаю одно – любовь сильнее зла и грязных языков. Мы хотим одного, чтобы быстрее нам дали покой", - сказала Самия.

Кстати, сейчас Мурат и Самия отдыхают в Испании, откуда бизнесмен публикует фото не только со своей избранницей, но и с 8-летней дочкой от Лорак Софией. Вполне возможно, что в отпуск они отправились вместе, и девочка уже познакомилась с новой возлюбленной отца.