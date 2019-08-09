49-летний звезда сериала "Друзья" превратился в затворника

49-летний артист, который несколько раз лечился от алкогольной зависимости, якобы снова стал злоупотреблять спиртным.

Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в популярном сериале "Друзья", ведет затворнический образ жизни.

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После перенесенной летом 2018 года операции Перри практически перестал покидать расположенный в отеле пентхаус, утверждают источники RadarOnline.

Также источники СМИ сообщают, что 49-летний артист, который несколько раз лечился от алкогольной зависимости, снова стал злоупотреблять спиртным.

"Он (Мэттью Перри, - Ред.) избегает контакта и почти не выходит до наступления темноты, за исключением сигареты или посещения больницы", - пишет RadarOnline.

Напомним, Мэттью Перри долгое время боролся с депрессией, а в прошлом году его настигли другие проблемы со здоровьем — он несколько месяцев провел в больнице из-за перфорации желудочно-кишечного тракта.