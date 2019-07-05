"Нам запретили": гостья на свадьбе Регины Тодоренко раскрыла интересные детали

Подруга и коллега телеведущей по шоу "Орел и Решка" Мария Ивакова в сториз Instagram проговорилась о том, что гостям запретили снимать молодоженов.

Гостям на свадьбе украинской ведущей Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова в Италии запретили снимать и выкладывать фотографии жениха и невесты в соцсети.

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Об этом в личных Instagram-сториз рассказала телеведущая Мария Ивакова, также гостья пышного торжества в Сорренто.

"Все красивые сидят и ждут жениха и невесту. Но сегодня мы не будем публиковать их в Instagram, потому что нам запретили", - отметила она.

В комментариях к ролику знаменитость также указала "Увы, никаких феерических фото свадьбы Регины и Влада".

Сами жених и невеста также ограничились лишь несколькими снимками. Позже в сети появились короткие видео, на которых запечатлены клятвы супругов, их первый танец и прочее.

Как сообщал УНИАН, свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, а сейчас решила отметить это событие в кругу друзей. Праздновать свадьбу супруги решили на протяжении трех дней.