Растрепанная Ани Лорак обратилась к фанам в России (фото)

Артистка снова анонсировала свои концерты в стране-агрессоре.

Опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, записала на своей странице в Instagram в stories обращение к фанам, появившись в кадре в весьма непривычном образе.

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"Доброе утро, дорогие мои! Сочи, Геленджик, Анапа, встречаемся на наших концертах", - обратилась поп-дива к поклонникам.

Артистка предстала перед камерой не в привычном вычурном образе, а в очень простом: темной кепке и спортивной кофте. Глаза Лорак спрятала за солнцезащитными очками, ее волосы растрепаны под головным убором, а не аккуратно уложены, как обычно.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских на своей Instagram-странице поделилась с многотысячной армией поклонников новым "сочным" фото - в леопардовом бикини.