Леся Никитюк показала горячее фото в бикини

Поклонники сразу же подключились комментировать свежий снимок телезвезды.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк снова порадовала фанатов фото в купальнике.

Читайте такжеНа фото Аллы Пугачевой заметили интересную деталь

На своей странице в Instagrаm звезда опубликовала снимок, на котором позирует у зеркала в зеленом бикини с анималистическим принтом. В кадре видны стройные ножки теледивы и подтянутый животик.

Ведущая в посте решила похвастаться не только шикарной фигурой, но и количеством подписчиков в Instagram. "Мои 3 млн", - написала она.

Ранее самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк появилась в ярком летнем образе.