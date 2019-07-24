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Леся Никитюк показала горячее фото в бикини

05:43, 24 июля 2019
Звезды
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Никитюк появилась в кадре в купальнике / instagram.com/lesia_nikituk

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На своей странице в Instagrаm звезда опубликовала снимок, на котором позирует у зеркала в зеленом бикини с анималистическим принтом. В кадре видны стройные ножки теледивы и подтянутый животик.

Ведущая в посте решила похвастаться не только шикарной фигурой, но и количеством подписчиков в Instagram. "Мои 3 млн", - написала она.

Ранее самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк появилась в ярком летнем образе.

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Теги: #фото#Леся Никитюк