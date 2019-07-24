Леся Никитюк показала горячее фото в бикини
05:43, 24 июля 2019Звезды
364 0
Поклонники сразу же подключились комментировать свежий снимок телезвезды.
Никитюк появилась в кадре в купальнике / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк снова порадовала фанатов фото в купальнике.
Читайте такжеНа фото Аллы Пугачевой заметили интересную деталь
На своей странице в Instagrаm звезда опубликовала снимок, на котором позирует у зеркала в зеленом бикини с анималистическим принтом. В кадре видны стройные ножки теледивы и подтянутый животик.
Ведущая в посте решила похвастаться не только шикарной фигурой, но и количеством подписчиков в Instagram. "Мои 3 млн", - написала она.
Ранее самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк появилась в ярком летнем образе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter