Вера Брежнева похвасталась роскошной грудью (фото)

Певица поделилась фотосессией в шикарном наряде.

Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала в сети новые фото, на которых продемонстрировала прекрасную физическую форму.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых она позирует в серебристом топе с шикарным декольте, подчеркнувшим ее пышную грудь. Брежнева предстала в кадре, оголив животик и грудь.

На фото певица появилась с распущенными объемными волосами и нежным макияжем.

Ранее известная украинская певица Вера Брежнева испугала поклонников постаревшим внешним видом. На опубликованных снимках поп-звезда выглядит значительно старше своих 37 лет. В комментариях фаны пишут, что все из-за цвета волос, которые выглядят, как седые.