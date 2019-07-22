MARUV "зажигала" в России в день выборов в Украине (фото)

Артистка снова выступила в стране-агрессоре - России.

Эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под творческим псевдонимом MARUV, судя по всему, уехала из страны в день внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют кадры, которые артистка разместила на своей странице в Instagram в stories. MARUV в воскресенье, 21 июля, в своих фото и видео отмечала геолокацию Новосибирск (РФ).

Напомним, из-за выступлений MARUV в России ранее разгорелся скандал в сети, когда она стала победительницей нацотбора на Евровидение 2019 в Украине. На международный музыкальный конкурс в Израиль она впоследствии не поехала.