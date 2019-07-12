В Одессе стартует юбилейный 10-й кинофестиваль (видео)
13:14, 12 июля 2019Кино и музыка
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В нынешней программе заявлено более 100 лент.
В Одессе стартует юбилейный 10-й кинофестиваль
В Одессе стартует юбилейный 10-й кинофестиваль.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В нынешней программе заявлено более 100 лент - как украинских, так и иностранных. На фестивале ожидают звездных гостей, в частности на известную французскую актрису Катрин Денев.
Среди именитых гостей и британский кинорежиссер Майк Ли.
Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля. В этом году он отметит свой первый серьезный юбилей - 10 лет.
Традиционный опен-эйр в рамках ОМКФ пройдет на Потемкинской лестнице 13 июля. Там покажут немой фильм американских режиссеров Джорджа У. Хилла и Кларенса Брауна «Казаки» (1928 г) в сопровождении симфонического оркестра и хора.
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