В Одессе стартует юбилейный 10-й кинофестиваль (видео)

В нынешней программе заявлено более 100 лент.

В Одессе стартует юбилейный 10-й кинофестиваль.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеОдесский международный кинофестиваль посетит известный британский режиссер

В нынешней программе заявлено более 100 лент - как украинских, так и иностранных. На фестивале ожидают звездных гостей, в частности на известную французскую актрису Катрин Денев.

Среди именитых гостей и британский кинорежиссер Майк Ли.

Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля. В этом году он отметит свой первый серьезный юбилей - 10 лет.

Традиционный опен-эйр в рамках ОМКФ пройдет на Потемкинской лестнице 13 июля. Там покажут немой фильм американских режиссеров Джорджа У. Хилла и Кларенса Брауна «Казаки» (1928 г) в сопровождении симфонического оркестра и хора.