Катя Осадчая показала фото в купальнике в Одессе

Телезвезда отдыхает в Южной Пальмире.

Популярная украинская ведущая, известная по программе "Светская жизнь", Екатерина Осадчая показала соблазнительный снимок из солнечной Одессы.

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На опубликованном в Instagram фото телезвезда предстала в черном купальнике-бандо с белыми полосками. Дополнила она образ солнцезащитными очками и золотыми подвесками на шее, волосы Осадчая собрала.

"Может, и хорошо, что выборы летом. Море и тепло спасает от паноптикума, происходящего вокруг. Всем видно, что в этот раз власть выгрызают, как никогда. Уже выберитесь, кто и делайте что-то. А между тем, позади уже половина лета", - написала знаменитость и добавила хэштеги #лето и #Одесса.

Ранее солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала подписчикам фигуру в купальнике.