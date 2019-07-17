Экс-"виагра" крупным планом показала грудь (фото)
09:49, 17 июля 2019Звезды
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В кадре можно оценить сочные формы поп-звезды.
Седокова показала фото с отдыха / instagram.com/annasedokova
Популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась очередным сексуальным фото.
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На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала снимок, на котором позирует в золотистом раздельном купальнике. В кадре можно оценить сочную грудь поп-звезды.
На фото Седокова предстает с собранными светлыми волосами, а акцент сделан на огромную грудь, которую она выставила на первый план.
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