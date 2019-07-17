Экс-"виагра" крупным планом показала грудь (фото)

В кадре можно оценить сочные формы поп-звезды.

Популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась очередным сексуальным фото.

Читайте такжеРастрепанная Ани Лорак появилась в новом образе (фото)

На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала снимок, на котором позирует в золотистом раздельном купальнике. В кадре можно оценить сочную грудь поп-звезды.

На фото Седокова предстает с собранными светлыми волосами, а акцент сделан на огромную грудь, которую она выставила на первый план.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам сексуальный снимок, на котором позирует в топе на фоне стадиона.