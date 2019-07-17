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Экс-"виагра" крупным планом показала грудь (фото)

09:49, 17 июля 2019
Звезды
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Седокова показала фото с отдыха / instagram.com/annasedokova

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На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала снимок, на котором позирует в золотистом раздельном купальнике. В кадре можно оценить сочную грудь поп-звезды.

На фото Седокова предстает с собранными светлыми волосами, а акцент сделан на огромную грудь, которую она выставила на первый план.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам сексуальный снимок, на котором позирует в топе на фоне стадиона.

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Теги: #фото#Анна Седокова