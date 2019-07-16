MARUV оголила ягодицы в мини-шортах (фото)

Звезда продолжает дразнить фолловеров снимками с отдыха.

Самая эпатажная украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) похвасталась фанам новым образом.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories. В кадре она позирует в леопардовом боди и черных мини-шортах, обнажающих ее ягодицы.

Дополнила образ MARUV шлепанцами-сланцами и солнцезащитными очками. На фото она предстала вполоборота к камере. Акцент — на пятой точке певицы.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV поделилась провокационными кадрами с выступления в Одессе.