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MARUV оголила ягодицы в мини-шортах (фото)

07:56, 16 июля 2019
Звезды
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MARUV появилась в дерзком образе / instagram.com/maruvofficial

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories. В кадре она позирует в леопардовом боди и черных мини-шортах, обнажающих ее ягодицы.

Дополнила образ MARUV шлепанцами-сланцами и солнцезащитными очками. На фото она предстала вполоборота к камере. Акцент — на пятой точке певицы.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV поделилась провокационными кадрами с выступления в Одессе.

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Теги: #фото#MARUV