MARUV оголила ягодицы в мини-шортах (фото)
07:56, 16 июля 2019Звезды
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Звезда продолжает дразнить фолловеров снимками с отдыха.
MARUV появилась в дерзком образе / instagram.com/maruvofficial
Самая эпатажная украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) похвасталась фанам новым образом.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories. В кадре она позирует в леопардовом боди и черных мини-шортах, обнажающих ее ягодицы.
Дополнила образ MARUV шлепанцами-сланцами и солнцезащитными очками. На фото она предстала вполоборота к камере. Акцент — на пятой точке певицы.
Как сообщал УНИАН, ранее MARUV поделилась провокационными кадрами с выступления в Одессе.
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