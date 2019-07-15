MARUV в откровенных нарядах устроила "интеллигентную провокацию" в Одессе (фото)
Самая эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, поделилась провокационными кадрами с выступления в Одессе.
Читайте такжеЗагорелая Ани Лорак "вернулась" в Instagram на фоне слухов о новом любовнике (фото)
На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует вместе со своей подтанцовкой. Так, на первом фото они все предстали в костюмах с анималистическим принтом и таких же ботфортах. Дополнили они откровенные образы черными кепками.
На второй фотографии MARUV и ее подтанцовка позируют в салатовом одеянии. Певица - в дерзком мини.
Отметим, что свой стиль выступлений артистка называет "интеллигентной провокацией".
Как сообщал УНИАН, эпатажная украинская певица MARUV 14 июня дала большой сольный концерт в Киеве в Stereo Plaza.