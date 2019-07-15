MARUV в откровенных нарядах устроила "интеллигентную провокацию" в Одессе (фото)

Артистка выступила в Южной Пальмире и показала смелые кадры.

Самая эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, поделилась провокационными кадрами с выступления в Одессе.

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На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует вместе со своей подтанцовкой. Так, на первом фото они все предстали в костюмах с анималистическим принтом и таких же ботфортах. Дополнили они откровенные образы черными кепками.

На второй фотографии MARUV и ее подтанцовка позируют в салатовом одеянии. Певица - в дерзком мини.

Отметим, что свой стиль выступлений артистка называет "интеллигентной провокацией".

Как сообщал УНИАН, эпатажная украинская певица MARUV 14 июня дала большой сольный концерт в Киеве в Stereo Plaza.