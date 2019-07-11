Настя Каменских предстала в дерзком кожаном образе (фото)
06:21, 11 июля 2019Звезды
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За несколько часов дерзкое фото исполнительницы собрало почти 60 тысяч лайков.
Наряд выгодно подчеркнул декольте Каменских / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим именем NK, покорила сеть дерзким фото.
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Снимок звезда опубликовала на официальной странице в Instagram. На фото звезда позирует в черном кожаном наряде под пояс, к которому прикреплены массивные цепи.
Образ звезда дополнила массивными украшениями на шее и кудрявыми волосами. В кадре Каменских позирует с наушниками.
"Музыка – это моя страсть! Я действительно живу ею. Кроме того, что вся моя деятельность связана с музыкой, слушаю ее постоянно: когда занимаюсь спортом, еду в машине по делам и даже дома, когда отдыхаю", - написала поп-певица.
Ранее Настя Каменских позировала в откровенном наряде с колумбийским секс-символом Maluma.
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