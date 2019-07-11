Настя Каменских предстала в дерзком кожаном образе (фото)

За несколько часов дерзкое фото исполнительницы собрало почти 60 тысяч лайков.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим именем NK, покорила сеть дерзким фото.

Читайте такжеМокрая и в бикини: MARUV показала сексуальные фото

Снимок звезда опубликовала на официальной странице в Instagram. На фото звезда позирует в черном кожаном наряде под пояс, к которому прикреплены массивные цепи.

Образ звезда дополнила массивными украшениями на шее и кудрявыми волосами. В кадре Каменских позирует с наушниками.

"Музыка – это моя страсть! Я действительно живу ею. Кроме того, что вся моя деятельность связана с музыкой, слушаю ее постоянно: когда занимаюсь спортом, еду в машине по делам и даже дома, когда отдыхаю", - написала поп-певица.

Ранее Настя Каменских позировала в откровенном наряде с колумбийским секс-символом Maluma.