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Настя Каменских предстала в дерзком кожаном образе (фото)

06:21, 11 июля 2019
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Наряд выгодно подчеркнул декольте Каменских / instagram.com/kamenskux

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Снимок звезда опубликовала на официальной странице в Instagram. На фото звезда позирует в черном кожаном наряде под пояс, к которому прикреплены массивные цепи.

Образ звезда дополнила массивными украшениями на шее и кудрявыми волосами. В кадре Каменских позирует с наушниками.

"Музыка – это моя страсть! Я действительно живу ею. Кроме того, что вся моя деятельность связана с музыкой, слушаю ее постоянно: когда занимаюсь спортом, еду в машине по делам и даже дома, когда отдыхаю", - написала поп-певица.

Ранее Настя Каменских позировала в откровенном наряде с колумбийским секс-символом Maluma.

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Теги: #фото#Настя Каменских