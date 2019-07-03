Леся Никитюк позировала в крошечном бикини (фото)

Ведущая отдыхает в Италии и делится снимками со своими поклонниками.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась пикантными фото с отдыха в солнечной Италии.

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На своей странице в Instagram звезда продемонстрировала подтянутую фигуру в крошечном купальнике.

"Hot! Терраса с бассейном и лучшим видом во Фло!!! Вот, где нужно "девичники отмечать". Как вам?", - подписала она горячие снимки в бассейне во Флоренции.

На первом фото Никитюк натянула трусики, так что видны белые не загорелые полосы под ними; на второй фотографии она продемонстрировала плоский животик.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских поделилась со своими поклонниками игривым и одновременно сексуальным селфи.