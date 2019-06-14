MARUV показала соблазнительное фото из России

Судя по геотегу, исполнительница снова в России.

Эпатажная украинская певица MARUV, вокруг которой разгорелся скандал после ее отказа представлять нашу страну на Евровидении 2019, показала свою фигуру на новом фото.

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Артистка на своей странице в Instagram-stories опубликовала кадр, на котором запечатлена на балконе в черно-белом слитном купальнике с открытой спиной и ярких кросоовках.

Также поп-звезда добавила геотег к своему соблазнительному снимку - "Сочи, Россия".

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который прошел в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.