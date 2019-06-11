"Все к лучшему": Эдгар Каминский показал, как проводит время с ребенком без Славы из "НеАнгелов" (фото)

Пластический хирург Эдгар Каминский разводится со своей женой и участницей группы "НеАнгелы". Известный врач впервые прокомментировал скандальные слухи, опубликовав фото с детьми.

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Новость о вероятном разводе Славы из "НеАнгелов" и Эдгара Каминского взорвала сеть около недели назад.

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте Подольского районного суда появилось заявление, искателем которого является знаменитый пластический хирург.

Собрание, на котором будет рассматриваться расторжение брака, состоится в среду, 12 июня. За время, пока в сети бурно обсуждают расставание звездной пары, они не дали ни одного официального комментария представителям СМИ. Однако за день до встречи в суде со своей женой и известной певицей Славой Каминской ее муж опубликовал фото с сыном на своей странице в Instagram, трогательно прокомментировав его.

"Самые добрые и искренние эмоции - детские. Желаем всем хорошего настроения. Помните – все к лучшему", - написал Эдгар Каминский.