Брежнева без штанов показала на фото стройные ноги
12:39, 10 июня 2019Звезды
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Певица позировала в черном блестящем боди в пайетках.
Вера Брежнева выбрала откровенный наряд / Instagram Вера Брежнева
Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала поклонников новым фото.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок в наряде со съемок клипа на песню "Я не святая" в черном блестящем боди в пайетках. Брежнева предстала в кадре, оголив длинные стройные ноги, в компании официантов и повара.
"Я кайфую от того, что все оценили мой образ и смелый выход в новом клипе #Янесвятая", - подписала она снимок.
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