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Брежнева без штанов показала на фото стройные ноги

12:39, 10 июня 2019
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Вера Брежнева выбрала откровенный наряд / Instagram Вера Брежнева

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок в наряде со съемок клипа на песню "Я не святая" в черном блестящем боди в пайетках. Брежнева предстала в кадре, оголив длинные стройные ноги, в компании официантов и повара.

"Я кайфую от того, что все оценили мой образ и смелый выход в новом клипе #Янесвятая", - подписала она снимок.

Как сообщал УНИАН, MARUV с рогами и в латексе "зажгла" на концерте в Москве.

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Теги: #певица#Вера Брежнева