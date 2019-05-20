Участница Spice Girls полностью потеряла зрение

Проблемы со зрением у Браун начались после операции по коррекции зрения.

Вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) заявила, что полностью потеряла зрение.

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Об этом сообщает The Sun. По информации издания, проблемы со зрением у Браун начались после операции по коррекции зрения. Сначала певица перестала видеть левым глазом, а потом зрение упало также и на правом.

«Я не могу ничего видеть - я полностью ослепла», - цитирует издание слова певицы.

По информации СМИ, певица сообщила о проблеме, после обращения за помощью в Moorfields Eye Hospital.

Как сообщал УНИАН, ранее Мелани Браун призналась в сексуальной связи с коллегой Джери Холлиуэлл.

5 ноября 2018 года состоялась пресс-конференция участниц группы, где было объявлено о начале концертного тура. С 1 июня 2019 года группа даст пять концертов в таких городах, как Лондон, Манчестер, Ковентри, Сандерленд, Бристоль, Эдинбург.

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