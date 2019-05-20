"Не узнать": Алла Пугачева поразила сеть внешним видом (фото)

Многие с трудом узнают прежнюю Пугачеву на свежих снимках.

70-летняя Алла Пугачева редко делится в сети своими фото, но в фан-группах Примадонны появляются кадры, которыми восхищаются ее поклонники.

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Так, на фан-странице артистки опубликовали фото из одного из загородных ресторанов в РФ. В кадрах звезда выглядит очень свежо й молодо. В последнее время Алла Борисовна появляется на публике в стильных образах, отказавшись от привычных балахонов.

На этот раз Примадонна предстала в голубой кофте, обнажающей ее плечи, белых мини-шортах и стильных очках. На ее лице - минимум макияжа, дополняют образ распущенные волосы.

"Алла все моложе", "Красавица", "Стильная", "Примадонну не узнать", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.

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