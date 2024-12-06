Встречайте Рождество в кругу любимых артистов: 25 декабря телеканал ТЕТ покажет праздничный концерт 'Очень теплое Рождество с ROXOLANA'

Вечер Рождества - время семейного уюта, теплого ужина и колядок, которые наполняют каждый дом светом, теплом и радостью. В этом году традиция зазвучит по-особенному. 25 декабря включайте телеканал ТЕТ и настоящую рождественскую магию. В 21:00 смотрите телевизионную версию концерта "Очень теплое Рождество с ROXOLANA".

Это уникальная возможность встретить праздник в звездном кругу любимых артистов - ROXOLANA, MONATIK, Jamala, KOLA, TVORCHI, KAZKA, alyona alyona, Tayanna, Мария Квитка, Parfeniuk и Филипп Коляденко. Они влюбят в современное звучание рождественских песен из альбомов "настроение колядовать" и подарят 10 неповторимых дуэтов в аранжировке ROXOLANA: "Бог ся рождає", "Ой, бачу в морі корабля", "Зірка", "Темненькая нічка", "Небо ясні зірки вкрили" и многие другие.

"Нас объединяет вера в чудеса. Нас объединяют маленькие обычаи и большие традиции. Мы собираемся вместе, зовем гостей, потому что именно так и должно быть. Потому что именно в этом и есть смысл. Накануне Рождества у меня активируется режим "загадай желание". Наверное, как и у каждого из нас. Я мечтаю, чтобы все, кто должен быть вместе, были вместе. Именно поэтому я приглашаю на концерт "Очень теплое Рождество с ROXOLANA". Будет много музыки, много друзей и очень много настоящего тепла. Смотрите концерт "Очень теплое Рождество с ROXOLANA" 25 декабря в 21:00 на телеканале ТЕТ", - пригласила певица.

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Тепло звездных колядников разойдется через телеэкраны от одного дома к другому, чтобы каждый украинец почувствовал силу нашей культуры и традиций, независимо от расстояния. Проведите праздничный вечер 25 декабря в компании ROXOLANA, любимых артистов и современных украинских колядок. С телеканалом ТЕТ Рождество станет еще теплее.

Для киевлян и гостей столицы колядки "Очень теплого Рождества с ROXOLANA" зазвучат 22 декабря во время рождественского шоу во Дворце Украина.

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