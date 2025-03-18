Юбилейный Atlas Festival 2025: первые артисты лайнапа - KOLA, PARFENIUK, Nikow

Главное музыкальное событие лета Atlas Festival в этом году станет еще масштабнее, а его благотворительная миссия - еще амбициознее! Юбилейный фестиваль состоится 18-20 июля на территории Blockbuster Mall, где на шести сценах выступят звезды международной и украинской сцены.

Цель - превзойти прошлогодний рекорд и собрать более 100 млн грн в поддержку ВСУ.

Медиапартнерами Atlas Festival 2025 стали 1+1 media, а также телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ.

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В этом году фестиваль празднует свое десятилетие и уже объявляет имена первых звездных гостей, среди которых представители новой генерации украинской музыки: KOLA, PARFENIUK, Nikow, Domiy, Tember Blanche, группы "Хейтспич" и "Соседи стерпят".

Певица KOLA, которая завораживает проникновенным вокалом и искренними текстами, завоевала расположение слушателей хитами "Чи разом", "Біля серця" и "Дочекаюсь".

Domiy - одна из самых обсуждаемых молодых артисток украинской поп-сцены, исполнит свои самые известные треки: "Напомни", "На пороге" и "Не пройдет".

PARFENIUK, чей альбом "Врубай" уже несколько месяцев удерживается в топах музыкальных чартов, обещает невероятную атмосферу на сцене.

Nikow стремительно завоевывает сердца слушателей, а его дебютная пластинка "Сонь, ти спиш?" возглавила рейтинг Apple Music.

Также на сцену Atlas Festival возвращается уникальный вокально-инструментальный проект "хейтспич" - голос поколения, которое не боится говорить правду, и мятежная группа "Соседи стерпят".

Уникальной возможностью для ценителей фестиваля станет впервые появление проекта Tember Blanche в обновленном составе

Анонс первых хедлайнеров юбилейного 10-го Atlas Festival организаторы объявят уже совсем скоро.

Самые выгодные билеты уже доступны в продаже, их количество лимитировано. Также на сайте фестиваля доступна опция приобретения билетов частями.

БИЛЕТЫ ПО ССЫЛКЕ: https://atlasfestival.com/tickets

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