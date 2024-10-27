Также стало известно, выступит ли Йост Кляйн снова на шоу.

Нидерландский вещатель AVROTROS объявил, будет ли принимать представитель их страны в песенном конкурсе "Евровидение-2025". Стало известно, выступит ли на шоу певец Йост Кляйн, которого дисквалифицировали в этом году.

Как известно, в 2024 году на конкурсе произошел скандал с участием Кляйна. За день до гранд-финала артиста не допустили к репетиции, а затем отстранили от участия в шоу. Его подозревали в угрозах фотографу и неподобающем отношении к оператору конкурса. Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации, поскольку считали, что действия Йоста угрожали персоналу конкурса.

Тогда представители нидерландского вещателя были возмущены таким решением и назвали его "непропорциональным и слишком строгим". Теперь они ответили, будет ли страна участвовать в Евровидении в следующем году.

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На официальной странице AVROTROS в Instagram они выдали официальное заявление, в котором сообщили, что Нидерланды появятся на шоу в 2025 году. В то же время Кляйн отказался соревноваться за победу на международном конкурсе.

"AVROTROS примет участие в песенном фестивале "Евровидение-20252 в Швейцарии. После месяцев дискуссий и консультаций у вещателя есть достаточно гарантий от EBU, что на музыкальном фестивале будут реализованы структурные изменения. Йосту Кляйну снова предложили принять участие, но он отказался от предложения", - говорится в сообщении.

К слову, в следующем году Евровидение состоится в Базеле, Швейцария. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а 17 мая ожидается гранд-финал шоу.

Напомним, ранее блогер "слил", кто будет представлять Украину на Евровидении-2025. По его словам, это будет молодая певица.

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