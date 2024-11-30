Джамала считает, что Украину на конкурсе достойно представили бы Юлия Санина, KOLA и Tayanna.

Звезда украинской эстрады и победительница Евровидения-2016 Джамала поделилась своими мыслями относительно потенциальных участников Национального отбора на Евровидении-2025. Она уверена, что Украину достойно представили бы Юлия Санина, KOLA и Tayanna.

В интервью для программы "Утро в Большом Городе" на ICTV Джамала отметила, что все три исполнительницы имеют необходимые качества для успешного выступления на международном конкурсе: сильный вокал, сценическую харизму и умение донести эмоции до зрителя.

Интересно, что Юлия Санина уже участвовала в Нацотборе на Евровидение-2016, где заняла второе место, уступив именно Джамале.

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"Я бы хотела увидеть на Евровидении и Юлю Санину, и KOLA, и Tayanna. Знаете, это не моя фраза, но когда не знаем, что петь, посылайте девушек, которые умеют петь", - с юмором заметила Джамала.

Певица также прокомментировала смену продюсера Национального отбора. В этом году эту роль взяла на себя Тина Кароль, заменив Дмитрия Шурова. Джамала выразила уверенность, что опыт Тины Кароль как певицы и участницы Евровидения положительно повлияет на организацию и проведение Нацотбора.

"Я точно знаю, что она много работает для того, чтобы шоу выглядело очень хорошо. У нее замечательный опыт в конкурсах, в сольном исполнении. Поэтому я думаю, что все будет классно", - поделилась Джамала.

Джамала выразила надежду, что Национальный отбор на Евровидение-2025 будет интересным и конкурентным, а Украину на международной арене представит лучший исполнитель.

Напомним, Джамала поразила откровенным признанием о своем самом безумном поступке.

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