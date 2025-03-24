В список кандидатов попало девять украинских звезд.

В Украине сегодня, 24 марта, стартовало голосование за состав национального жюри, которое будет оценивать выступления представителей других стран на "Евровидении-2025". Выбрать своего фаворита среди кандидатов можно в приложении "Дія".

На сайте "Дія" указано, что опрос продлится до 10:00 31 марта. Проголосовать могут все украинцы в возрасте от 14 лет. Сейчас на место в жюри претендует девять кандидатов, из которых выберут пятерых экспертов, которые объявят баллы от Украины на конкурсе. В состав жюри войдут звезды, которые наберут наибольшее количество голосов и которых утвердит Европейский вещательный союз.

Председателем жюри автоматически знаменитость с наибольшим количеством голосов. Если кто-то из избранных экспертов не сможет принять участие в оценке выступлений конкурентов, то членом жюри станет следующий по количеству голосов кандидат. Кстати, стоит указать, что имена судей будут неизвестны вплоть до самого финала Евровидения. Их объявят 17 мая этого года.

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Кто может стать членом национального жюри

Melovin - певец, продюсер, представитель Украины на "Евровидении-2018"

Tayanna - певица и композитор, финалистка Нацотборов в 2017 и 2018 годах.

Марко Галаневич - лидер группы "ДахаБраха", лауреат Шевченковской премии

Руслан Махов - постановщик, режиссер проекта "Голос країни" и хореограф "Танцев со звездами"

Екатерина Павленко - фронтвумен группы Go_A, участница "Евровидения-2021", судья Нацотбора на "Евровидение-2025"

Анатолий Сачивко - режиссер и хореограф, постановщик выступлений на Евровидении в 2016 и 2017 годах

Натела Чхартишвили-Зацаринная - продюсер украинских телеканалов "М1" и "М2"

Алена Шоптенко - хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами"

Дмитрий Шуров - автор проекта "Ріапобой", музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение в 2023 и 2024 годах

Как проголосовать в "Дії":

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В голосовании выберите своего фаворита

К слову, в этом году Евровидение состоится в городе Базель, Швейцария. Украина будет выступать в первом полуфинале, который запланирован на 13 мая. 15 мая состоится второй полуфинал. Украину на международной арене представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Гранд-финал, когда будет объявлен победитель конкурса, пройдет 17 мая 2025 года.

Напомним, ранее участники группы Ziferblat ответили, кто может победить на "Евровидении-2025". Братья Даниил и Валентин Лещинские выделили сразу семь стран, которые по их мнению, могут получить хрустальный кубок. Правда, взгляды артистов разделились.

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