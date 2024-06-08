Она ответила всем недоброжелателям.

В этом году на конкурсе красоты "Мисс Алабама" победу одержала plus size-модель Сара Милликен. Об этом пишет The Sun.

Интересно, что 23-летняя девушка заняла первое место, оставив позади десятки конкуренток. Однако уже после завершения мероприятия она получила много хейта в сети. В частности, раскритиковали за то, что Сара не соответствует стандартам красоты и не может быть обладательницей короны с такими пышными формами.

Но победительница не стала молчать и отметила, что подобный хейт может иметь серьезные последствия. И обратилась ко всем недоброжелателям так:

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"То, что вы напечатали у себя на экране, может иметь огромное влияние на людей. Хотя я уже прошла этот этап, такая травля может заставить людей что-то сделать с собой... Я могла бы скрыть свое лицо, я могла бы даже сдаться и отказаться от своего титула. Но вместо этого я говорю: "Следите за мной".

Девушка отметила, что она стремилась получить свой титул 8 лет. Поэтому первое место на конкурсе стало для нее осуществлением мечты.

Что известно о Саре Милликен

Сара Милликен - plus size-модель, ведущая подкаста "Girls Gotta Glow" и лауреат премии "President's Service Award". Она основательница организации "The Buddy System", которая поддерживает пожилых людей и занимается их психическим здоровьем.

Напомним, ранее стало известно, что впервые на конкурсе красоты победила 60-летняя женщина.

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