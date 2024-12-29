Ксения Мишина больше не будет вести программу, а ее место займет другая звезда.

Телеканал ТЕТ официально объявил о больших изменениях в шоу "Я люблю Україну". Актриса Ксения Мишина, которая была постоянным лицом проекта в течение четырех сезонов, завершает свое участие как ведущая.

Зрителей ждут еще три уникальных выпуска с Ксенией, отснятые накануне - 8 выпуск сезона, который выйдет в эфире уже сегодня, 29 декабря, в 19:00, специальный новогодний выпуск 31 декабря в 18:00 и дополнительный эпизод ко Дню влюбленных, 14 февраля. Эти премьеры станут яркими финальными появлениями Ксении Мишиной в проекте "Я люблю Україну", поэтому непременно заслуживают вашего внимания.

В новом году телеканал ТЕТ продолжит собирать семьи вместе за просмотром главной семейной викторины и объединять любимых звезд в познании Украины - с неизменными капитанами и уже новой ведущей, которая принесет свое свежее дыхание и невероятную энергию. Ее имя станет известно совсем скоро, а пока же ТЕТ интригует, что этот выбор удивит всех поклонников "Я люблю Україну" и влюбит в проект еще больше зрителей.

Видео дня

Следите за новостями на официальных страницах ТЕТ, чтобы первыми узнать, кто станет ведущей большого шоу "Я люблю Україну" в новом сезоне.

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