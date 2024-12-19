Она также дала совет артистке.

Украинская певица и продюсер Национального отбора на "Евровидение-2025" Тина Кароль прокомментировала отсутствие артистки СолоХа в лонглисте шоу.

Напомним, недавно СолоХа, которая одна из первых подала свою заявку на участие в Нацотборе и не прошла дальше, обвинила Кароль в "кумовстве" и возмутилась решением жюри. Однако Тина назвала причину, по которой певица потеряла возможность представлять Украину на "Евровидении-2025".

"Она не прошла в 20-ку потому, что рядом находятся исполнители в этом году, которые выглядят сильнее. Это надо как-то принять, понять", - ответила Кароль в интервью Славе Демину.

Тина порекомендовала коллеге прийти в следующем году и дала свой совет:

"Мой личный вам совет, госпожа СолоХа, я бы рекомендовала вам сменить жанр музыки. Возможно, если вы обратите на это внимание, то увидите результат сами: в своем успехе, в продажах билетов на ваш концерт. Вы прекрасная, красивая девушка, но я считаю, что нужно поискать себя в другом направлении".

К слову, недавно были названы имена 20 певцов, которые будут бороться за право представить Украину на конкурсе "Евровидение-2025". Финал Нацотбора состоится 8 февраля 2025 года.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, какой гонорар получает за продюсирование Нацотбора на "Евровидение-2025".

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