Получив свой второй шанс, Мария не подвела тренеров в финале и одержала победу с песней на слова Тараса Шевченко "Реве та стоне".

Вчера на телеканале ТЕТ состоялся грандиозный суперфинал главного вокального проекта "Голос країни-12". Суперфинал проходил в специальном формате, который соответствовал военному времени. Локацией для вечера украинской песни стала станция киевского метрополитена Майдан Незалежности, которая с начала полномасштабной войны является знаковым местом встречи украинцев и проведения важных событий.

По результатам зрительского голосования, победительницей "Голосу країни-12"стала хранительница украинской культуры Мария Квитка из команды "Второй шанс". К победе фольклористку и собирательницу украинской народной песни привели тренеры – Андрей Мацола и Олексанра Зарицкая, спася девушку на этапе "Нокаутов" от вылета из проекта. Получив свой второй шанс, Мария не подвела тренеров в финале и одержала победу с песней на слова Тараса Шевченко "Реве та стогне".

"Второй шанс" выполнил свою миссию на проекте. Поскольку мы народная команда и народные тренеры, для нас эта победа – большая благодарность от людей и подтверждение того, что мы сделали свою работу качественно. Для нас это самое главное", - сказал народный тренер и меценат Андрей Мацола.

Девушка получила кубок победителя от проекта "Голос країни", а также главный музыкальный суперприз проекта от мецената Андрея Мацолы -- запись песни, ее ротацию на радио и съемки видеоклипа. Поэтому музыкальный путь Марии Квитки только начинается.

Напомним, в суперфинале проекта, голосуя за своих любимых участников, зрители донатилина приобретение комплектов для разминирования освобожденной украинской земли на юге. Средства, полученные от голосования в финале, автоматически пойдут на эту благотворительную цель. Благотворительная инициатива реализуется совместно с фондом компетентной помощи армии Повернись живим и платформой Dobro.ua.