Шоу 'Я люблю Украину': когда премьера и какие изменения произойдут с появлением Петрожицкой

Уже 30 марта телеканал ТЕТ презентует новый сезон шоу "Я люблю Украину" с Дарьей Петрожицкой в роли ведущей. Ее харизма и яркая энергия непременно добавят свежих красок главной развлекательно-познавательной викторине. Однако и это не единственный сюрприз, который готовит проект этой весной. Премьерные выпуски станут еще более интересными и динамичными.

Команда шоу "Я люблю Украину" обновила формат конкурсов и будет проверять звездных участников не только на знание Украины, но и на сообразительность, артистичность и ловкость. В новом сезоне "ткачихи" и "педановцы" будут тренировать внимательность, узнавать наощупь, плести косы, выдувать посуду, чинить кувшины, забивать гвозди, крутить педали и цепляться к соперникам как репейники. В финале все традиционно решит колесо фортуны - команды либо приумножат баллы, либо потеряют все.

"Этот сезон "Я люблю Украину" действительно особенный. Команда проекта подготовила для участников и зрителей совершенно новые раунды, которые добавят игре еще большего азарта. Одно из моих любимых обновлений - это живые вопросы от приглашенных гостей студии. Кто они и о чем будут спрашивать? Это останется сюрпризом, но точно заставит капитанов и звездных участников хорошо подумать. Могу сказать точно - новый сезон "Я люблю Украину" удивит даже тех, кто видел все предыдущие", - прокомментировала новая ведущая Дарья Петрожицкая.

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Поэтому неизменным капитанам Александру Педану и Юрию Ткачу придется адаптироваться к новым вызовам, чтобы привести свои команды к победе. Узнать новое, почувствовать невероятный драйв и присоединиться к игре зрители смогут уже 30 марта, в 19:00. Премьера нового сезона станет настоящим праздником любви к нашей родине. Смотрите шоу "Я люблю Украину" всей семьей и создавайте воскресные традиции вместе с ТЕТ.

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