Шокирующие тайны, экстремальное выживание в океане и загадки цивилизаций: какие секреты откроет 'Затерянный мир' в новом сезоне?

17 февраля на телеканале 2+2 стартует новый сезон информационно-познавательного проекта "Затерянный мир". Каждый понедельник в 17.15 ведущие Максим Сухенко и Геннадий Попенко будут погружать зрителей в захватывающие истории, невероятные открытия и тайны, которые формируют наш мир.

В новых выпусках зрители узнают, как афонские монахи отказались от московских денег и что на самом деле означает Томос для Украины. Также ведущие расскажут о современных трендах туризма и новых космических возможностях для путешественников. Специалисты по экстремальному туризму дадут советы, как выжить в открытом океане без связи и провизии.

"Над новыми выпусками работает большая команда, которая готовит новые невероятные истории. Несмотря на все, в мире все еще много неизведанного. Он продолжает удивлять, а мы продолжаем рассказывать об этом зрителям 2+2. К примеру, глубины Индийского океана до сих пор остаются не до конца изученными. Именно здесь находится Зона Немо - самая отдаленная точка океана, где ближайшие люди - астронавты на орбите! Попасть в открытый океан без связи и провизии - настоящий ужас для путешественников. Мы расскажем историю рыбаков, которые оказались в такой ловушке, и чудом выжили в открытом море", - заинтриговал продюсер и ведущий программы "Затерянный мир" Максим Сухенко.

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Ведущие будут исследовать пределы человеческих возможностей, раскроют тайны Гранд Каньона, следы древних цивилизаций и расскажут уникальную историю рейса 243 и самолет, полет которого навсегда изменил мировую авиацию.

А еще в выпусках - истории современных шеф-поваров, которые возрождают впечатляющую украинскую кухню и популяризируют ее мире. Исследование о том, как тоталитарной империи удалось вырастить "советского человека", который ностальгирует по подделкам настоящей еды и готов есть блины с лопаты.

"В новом сезоне мы расскажем о мировых загадках и тайнах, мистических явлениях, которые не может объяснить наука. Я когда приезжал в подразделения к ребятам на передовую, захожу в сельский дом, а там по 2+2 идет "Затерянный мир". Ребята говорят, что с удовольствием смотрят наши выпуски, открывая для себя что-то новое и интересное", - рассказал ведущий Геннадий Попенко, который во время восстановления после травмы и операции, продолжает работать над проектом и волонтерить.

Поэтому не пропустите новые выпуски "Затерянного мира" на 2+2 по понедельникам в 17.15.

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