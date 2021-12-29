Принять участие в кастинге могут все желающие.

Недавно телеканал 1+1 заявил о приобретении прав на адаптацию одного из самых рейтинговых экстремальных шоу о выживании под названием "Survivor" компании "Баніджей" (Banijay). Украинская адаптация шоу будет называться "Последний герой".

В проекте зрители увидят 18 участников, которые никогда не встретились бы в реальной жизни. Это будут как звезды, которые в экстремальных условиях раскроют характеры и покажут, кем они являются на самом деле, так и обычные люди. Они окажутся в одинаковых условиях и при равных возможностях - жить на необитаемом тропическом острове, где будут иметь с собой лишь небольшое количество вещей, жажду победы, собственную мотивацию и природную смекалку, и ни одна секунда их приключений на острове не останется вне поля зрения камер. Какими мы увидим знаменитостей, как они проявят себя без привычного статуса и атрибутов звездной жизни, и смогут ли обычные участники завоевать авторитет и одержать победу. Каким будет общество, построенное участниками на острове - увидим в первом сезоне "Последнего героя".

Сегодня телеканал 1+1 объявил о старте всенародного кастинга, в котором могут принять участие все желающие.

Читайте такжеТина Кароль феерично вернулась на шоу "Голос страны" (фото, видео)Для того чтобы принять участие в кастинге, нужно заполнить анкету на сайте телеканала 1+1, записать видеовизитку, рассказать о себе и загрузить фото. К рассмотрению берутся анкеты, заполненные гражданами или резидентами Украины, достигшими совершеннолетия.

По правилам шоу, в течение 39 дней 18 незнакомцев будут жить на необитаемом тропическом острове, соревнуясь за победу и каждый день испытывая собственную силу духа. Разделены на 2 племени, герои будут проходить испытания, чтобы получить вознаграждение (огонь, еду, связь с домом) или иммунитет, благодаря которому команда-победитель сможет сохранить всех участников, а команда, которая проиграла в испытании, путем голосования отправит домой одного из участников племени.

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