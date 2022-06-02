Премьера шоу Оли Цибульской "Чекаю. Цьом. Нашим героям на ніч" состоится 2 июня.

Певица Ольга Цыбульская запускает откровенное, острое и честное шоу "Чекаю. Цьом. Нашим героям на ніч". Это - проект о и для непобедимых украинских военных.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, это шоу - откровенный вечерний разговор.

"Только теперь смех, пусть и сквозь слезы, - национальное оружие для поднятия духа. А вся любовь и восхищение - воинам, которые днем и ночью защищают Украину, и которых дома с победой ждут миллионы", - написала Цибульская.

Исполнительница поблагодарила украинских бойцов, которые уничтожают россиян на передовой и спасают миллионы соотечественников.

"Я хотела сделать что-то настоящее, живое и честное, чтобы каждый из них, засыпая, пусть даже на несколько часов, знал, какие же они крутые и как сильно их ждут дома", - добавила певица.

Премьера шоу Оли Цибульской "Чекаю. Цьом. Нашим героям на ніч" состоится 2 июня.

Ранее Цыбульская рассказала о том, какие фейки в России распространяют об украинских артистах. Звезда подчеркнула - их цель - спровоцировать скандалы вокруг исполнителей из Украины.

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