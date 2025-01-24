Новый сезон шоу 'Ближе к звездам': Никита Добрынин и Натали Солоник откроют свежие секреты из жизни знаменитостей

Еще больше звездных признаний, неожиданных откровений и вдохновляющих сюжетов. С 16 февраля телеканал ТЕТ приглашает зрителей в мир знаменитостей с премьерными выпусками шоу "Ближе к звездам".

Каждое воскресенье утром неизменные ведущие Никита Добрынин и Натали Солоник снова будут радовать своих зрителей актуальными сюжетами и заглядывать за кулисы жизни украинских и мировых знаменитостей. Их интервью - это больше, чем разговоры. Это откровенные признания, которые раскрывают персональные истории успеха, вызовы, мечты и секреты, с которыми известные личности становятся ближе к каждому из нас.

К премьере нового сезона "Ближе к звездам" команда готовит много эксклюзивных интервью, бэкстейджей с громких событий, съемок топовых украинских сериалов, покоривших Netflix, и закулисья любимого шоу "Я люблю Украину" с новой ведущей. Ее комментарий о проекте впервые прозвучит именно в "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

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Новый сезон "Ближе к звездам" обещает свежие истории, которые не оставят равнодушными, помогут найти веру в себя и влюбиться в жизнь. Премьерные выпуски - это возможность первыми увидеть любимых знаменитостей ближе, чем когда-либо. Как людей, которые любят, мечтают, переживают трудности и не боятся быть настоящими. А еще - осуществляют мечты других, ведь доброй традицией проекта стало реализовывать нематериальные желания детей украинских героев и разделять их радость от трогательных знакомств с главными кумирами.

Эксклюзивный взгляд на жизнь любимых и публичных каждое воскресенье утром. Смотрите новый сезон проекта "Ближе к звездам" уже с 16 февраля на телеканале ТЕТ.

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