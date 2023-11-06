Война в Украине может внести свои коррективы.

Ведущий популярного реалити шоу "Холостяк" Григорий Решетник рассказал, увидят ли зрители продолжение проекта о любви. В интервью "Люкс ФМ" он сказал, что создатели шоу планируют снять не только новый сезон "Холостяка", но и "Холостячки".

Он добавил, что сейчас идет поиск главных героев. Однако многое зависит от ситуации в Украине.

"Верю, что нам удастся реализовать проекты. У нас большая команда, которой нужно работать, но процесс усложняется сиренами. Они мешают романтике. Драйв шоу теряется, если свидание будет перебиваться тревогой и все будут идти в укрытия, но мы работаем, чтобы удалось снять новые сезоны", - сказал Решетник.

Отметим, что традиционно шоу "Холостяк" выходит в эфир в марте уже 12 лет подряд. Последний сезон шоу запремьерили с задержкой из-за войны в Украине. Главным героем 12 сезона был бизнесмен Алекс Топольский. В финале он выбрал модель Катю Лозовицкую, однако вскоре они расстались.

Известно, что сейчас Топольский живет на Бали. Его неоднократно хейтили за то, что в начале полномасштабного российского вторжения он уехал за границу.

Напомним, ранее блогер выдал развод экс-"холостяка" Дмитрия Черкасова с женой.

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