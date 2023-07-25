Он долго не мог смириться со смертью жены, но сейчас готов к новым отношениям.

В США запустили популярный формат проекта "Холостяк", где главными героями будут мужчины зрелого возраста. Они, вопреки цифрам в паспорте, будут искать любовь в рамках шоу с новым названием "Золотой холостяк".

Первым главным героем стал 71-летний ресторатор родом из Гудзоны Джерри Тернер. В августе ему исполнится 72 года. По этому поводу он, вероятно, соберет в своем частном доме в Давенпорте близких людей и гостей, так как в одном из интервью он сказал, что обожает такие посиделки и барбекю.

"Он стал первым "Золотым холостяком", демонстрируя, что любовные истории, как и многие другие вещи, с возрастом становятся только лучше", – говорят создатели шоу.

Что известно о Джерри Тернере

Известно, что мужчина состоял в браке со своей одноклассницей целых 43 года. У них родилось двое детей - дочери Энджи и Дженни. Также у Тернера есть двое внуков. В 2017-м году его супруга умерла, а он так и не смог открыть свое сердце для новой любви.

И только спустя годы он решился завести новую семью. Поэтому и принял решение стать героем шоу "Золотой холостяк". Дети и внуки поддержали его в этом.

"Через шесть лет после смерти жены и при поддержке своей семьи Тернер готов показать себя и обрести любовь, которая выдержит испытание временем в его золотые годы", – говорится в анонсе проекта.

Как отреагировали поклонники шоу

"Этот мужчина отлично выглядит в свои 71 год. Кажется действительно порядочным человеком, искренним и снова готовым к любви. Хороший выбор… Ему не составит труда найти правильную девушку"

"Джерри - потрясающий мужчина! Он не выглядит на свой возраст и очень активен! Желаю ему всего наилучшего в этом шоу"

"Такой хороший, красивый мужчина. Надеюсь, он встретит новую партнершу"

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