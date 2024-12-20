Украинские звезды Евровидения 2024, Jerry Heil и Alyona alyona, выразили свою поддержку Ирине Вихованец в борьбе за право представить Украину на Евровидении 2025.

В интервью для YouTube-канала "OGAE Ukraine" певицы поделились своими впечатлениями от лонглиста Нацотбора и назвали своих фаворитов. Среди многих талантливых артистов, именно Fiїnka, известная своей аутентичной музыкой с элементами гуцульской культуры, больше всего пришлась по душе звездам.

"Мы будем болеть за Fiїnka. Очень хочется, чтобы она победила. Но, конечно, все зависит от песни, которую она представит", - отметила Jerry Heil.

Alyona аІуопа также выразила восхищение творчеством Fiипка, подчеркнув ее уникальность и вклад в популяризацию украинской культуры. Рэперша отметила, что нынешний Нацотбор отличается отсутствием громких имен, что делает его еще более интригующим.

"Интересно послушать, что подготовили новые артисты. Есть ожидания от группы Ziferblat, они в прошлом году имели действительно сильную песню", - поделилась Alyona аІуопа.

Jerry Heil добавила, что, возможно, ей будет трудно выбрать между Fiиnka и Ziferblat. Певица с нетерпением ждет презентацию конкурсных песен и желает всем участникам успеха.

Кто такая Fiїnka

Fiїnka - это яркая украинская певица и актриса, которая сочетает в своем творчестве современные музыкальные тенденции с традиционными гуцульскими мотивами. Она известна своим участием в Нацотборе на Евровидение 2023, а также авторским юмористическим проектом "Лижник TV" на YouTube, где популяризирует гуцульскую культуру. Fiїnka - это талантливая артистка с уникальным стилем, который привлекает внимание к богатству украинского культурного наследия.

Напомним, Jerry Heil и Alyona аІуопа снова спели вместе.

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