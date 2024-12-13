Артистки исполнили свой хит "Teresa & Maria".

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona аІуоnа впервые за долгое время снова спели совместный хит "Teresa & Maria", с которым ездили в этом году представлять Украину на "Евровидении".

Артистки исполнили композицию на концерте Het Grote Songfestivalfeest в Амстердаме. Они решили полностью повторить свой номер с международного песенного конкурса и надели сценические костюмы, которые запомнились публике.

Видео с выступления уже появилось в сети. Заметно, что зрители в зале тепло восприняли украинок, а некоторые еврофаны даже не смогли сдержать слез.

К слову, после участия Jerry Heil и АІуоnа аІуоnа на "Евровидении-2024", где они заняли третье место, артистки больше не появлялись вместе на сцене. Поговаривали, что между девушками произошел конфликт. Но позже рэперша рассказала, что они поддерживают связь, однако это не дружба в классическом ее понимании. После конкурса и совместного опыта каждая пошла своей дорогой.

"Мы совершенно разные и сказать, что мы могли быть друзьями, которые днями висят на телефоне - нет. Но любая совместная работа, она очень сближает людей. Я знаю о ней то, что не знает никто", - отметила АІуоnа alyona.

Напомним, ранее Parfeniuk и АІуоnа alyona произвели фурор в сети новым треком.

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