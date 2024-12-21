Мария Мельниченко поделилась, как относится к хейту в сети после победы на конкурсе.

20-летняя киевлянка Мария Мельниченко, которая победила на конкурсе красоты "Мисс Украина 2024", ответила на упреки, что в довольно юном возрасте она уже якобы ложилась под нож пластического хирурга. Триумфаторка шоу объяснила, как реагирует на подобные высказывания и в целом на хейт в сети.

Девушка поделилась, что ее не "цепляют" негативные комментарии в ее сторону. Она убеждена, что не может быть красивой и умной для всех, поэтому не обращает внимания на хейт в сети. А вот что касается упреков о пластических операциях, то Мельниченко опровергает, что в 20 лет в ее внешности что-то менялось. По словам участницы, такие комментарии не являются правдивыми, и они смешны для нее.

"Конечно, хейт был и есть до сих пор. Но я отношусь к этому спокойно. Придерживаюсь мнения, что мы все разные и просто невозможно нравиться каждому. Важно нравиться в первую очередь себе. Я даже несколько положительно реагирую на хейт. Не слышала ничего оскорбительного в свой адрес, но есть комментарии, что в свои 20 лет я уже лежала под ножом у хирурга, что у меня "обколотое" все лицо и сделанный нос. Такие комментарии меня только радуют, потому что это неправда", - отметила Мария в интервью "Фокусу".

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Также модель прокомментировала отношения с другими участницами "Мисс Украина". Девушка отметила, что не чувствовала напряженной атмосферы с красавицами. Наоборот, они были очень дружественными и поддерживали друг друга. Сейчас Мария даже поддерживает связь со многими конкурсантками.

"Если честно, атмосфера была невероятной! Возможно, кто-то хочет услышать о конкуренции, сплетнях и ссорах, но этого не было. За кулисами конкурса мы с девочками были настоящими подругами: помогали друг другу, снимали на телефон, чтобы посмотреть со стороны, как мы будем выглядеть в кадре, давали советы, шутили. Спасибо конкурсу, ведь я познакомилась с классными и интересными девушками, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь", - добавила победительница конкурса.

Напомним, ранее Мария Мельниченко прокомментировала свою победу на конкурсе красоты. Модель также рассказала о подготовке к "Мисс Мир" и ответила, какую миссию будет транслировать на международной арене.

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