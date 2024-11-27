Виктория Ошур выступила в финале международного события.

Украинская модель Виктория Ошур, которая представляет страну на международном конкурсе красоты "Мисс Планета-2024" в Камбодже, вошла в финал. Красавица из Ивано-Франковска получила особый титул во время соревнований.

Как пишет OBOZ.UA со ссылкой на трансляцию события, жюри конкурса обратили внимание на роскошные волосы украинки. Они выделили ее среди других конкурсанток и пригласили на сцену, чтобы вручить награду. Участница из Украины получила звание "Мисс самые красивые волосы", а также ленту, доказывающую это и денежный чек.

Кроме того, во время финала также были выбраны победительницы и в других номинациях. В частности, титул "Лучший национальный костюм" получила конкурсантка из Филиппин. А вот победу в категории "Лучшее дефиле в купальнике" одержала американка. К слову, Ошур ранее вошла в десятку лучших моделей по результатам дефиле в бикини и заняла седьмое место.

Видео дня

За несколько минут до начала шоу Виктория успела опубликовать новое фото в своем Instagram, на котором показалась в голубом топе и юбке такого же цвета. Свой образ она украсила особым акцентом - лентой с надписью на английском "Украина".

"Пожелайте мне удачи", - написала модель.

Сейчас украинка входит в топ-17 лучших среди всех конкурсанток, но ситуация еще может измениться.

К слову, в этом году Виктория победила на "Мисс Планета Украина 2024", что позволило ей представить нашу страну на международном конкурсе. Девушка учится в Украинском Католическом Университете на факультете философии и богословия.

Напомним, ранее была выбрана победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная 2024". Первое место получила представительница Дании.

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