Популярная украинская блогерша Маричка Довбенко, которая участвовала новом сезоне шоу "Холостяк" с "Тереном", но выбыла во время первой вечеринки, раскрыла подробности другого сезона проекта. В частности, она "набросилась" на известную блогершу Дашу Квиткову с обвинениями относительно ее брака.
Как известно, Квиткова стала победительницей девятого сезона "Холостяка", главным героем которого был ведущий Никита Добрынин. Они были единственной парой, которая смогла построить отношения вне проекта и создали семью. В конце концов, супруги развелись. Сейчас они воспитывают 3-летнего сына Льва и остались в хороших отношениях после разрыва.
Довбенко отметила, что знает инсайдерскую информацию, что брак Квитковой и Добрынина якобы был не по их желанию. По ее словам, звезды, мол, должны были пожениться, ведь этого требовал контракт проекта.
Об этом она заявила во время общения с победительницей восьмого сезона шоу "Холостяк" Иванкой Гончарук в новом выпуске проекта "У ліжку". Своими словами блогерша нарвалась на хейт в сети.
Один из пользователей напомнил ей, что Квиткова не просто вышла замуж за Никиту, но и родила от него сына:
- "Ну так чувства же явно были к Никите? Может, не такие сильные, как нам рассказали, но ведь от парня, который не нравится, детей не рожают".
- "Я бы на месте Даши за такие слова устроила бы вам счастливую жизнь. Должны быть какие-то границы того, что вы ляпаете своим языком"
- "Есть ли у вас право говорить на всю страну, что брак двух людей, в котором родился ребенок, - это контракт?"
- "И это говорят две "обиженки". Правильно "холостяк" сделал, что вас выгнал, потому что пришла пропиарить свой канал. Совсем противно было смотреть"
В ответ на это Довбенко выдала, что Даша даже родила сына по контракту, но подтверждений своим словам она не предоставила. К слову, сама Квиткова пока что никак не комментировала заявления коллеги.
Напомним, ранее Маричка Довбенко обвинила создателей "Холостяка" в сексизме. Она поделилась впечатлениями от участия в проекте.