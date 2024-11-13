Маричка Довбенко заявила, что брак Добрынина и Квитковой якобы был не по их желанию.

Популярная украинская блогерша Маричка Довбенко, которая участвовала новом сезоне шоу "Холостяк" с "Тереном", но выбыла во время первой вечеринки, раскрыла подробности другого сезона проекта. В частности, она "набросилась" на известную блогершу Дашу Квиткову с обвинениями относительно ее брака.

Как известно, Квиткова стала победительницей девятого сезона "Холостяка", главным героем которого был ведущий Никита Добрынин. Они были единственной парой, которая смогла построить отношения вне проекта и создали семью. В конце концов, супруги развелись. Сейчас они воспитывают 3-летнего сына Льва и остались в хороших отношениях после разрыва.

Довбенко отметила, что знает инсайдерскую информацию, что брак Квитковой и Добрынина якобы был не по их желанию. По ее словам, звезды, мол, должны были пожениться, ведь этого требовал контракт проекта.

Об этом она заявила во время общения с победительницей восьмого сезона шоу "Холостяк" Иванкой Гончарук в новом выпуске проекта "У ліжку". Своими словами блогерша нарвалась на хейт в сети.

Один из пользователей напомнил ей, что Квиткова не просто вышла замуж за Никиту, но и родила от него сына:

"Ну так чувства же явно были к Никите? Может, не такие сильные, как нам рассказали, но ведь от парня, который не нравится, детей не рожают".

"Я бы на месте Даши за такие слова устроила бы вам счастливую жизнь. Должны быть какие-то границы того, что вы ляпаете своим языком"

"Есть ли у вас право говорить на всю страну, что брак двух людей, в котором родился ребенок, - это контракт?"

"И это говорят две "обиженки". Правильно "холостяк" сделал, что вас выгнал, потому что пришла пропиарить свой канал. Совсем противно было смотреть"

В ответ на это Довбенко выдала, что Даша даже родила сына по контракту, но подтверждений своим словам она не предоставила. К слову, сама Квиткова пока что никак не комментировала заявления коллеги.

Напомним, ранее Маричка Довбенко обвинила создателей "Холостяка" в сексизме. Она поделилась впечатлениями от участия в проекте.

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