Ведущий отметил, что у него остались только положительные впечатления от общения с победительницей.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Холостяк" Григорий Решетник отреагировал на победу волонтера и бизнесвумен Инны Белень на проекте. Бессменный ведущий реалити положительно высказался о девушке и рассказал, о чем сейчас мечтает.

В своем Instagram после объявления победительницы романтического шоу Григорий посвятил участнице пост. Как известно, главный герой проекта - ветеран войны Александр "Терен" - в финале вручил желанное кольцо Инне. А вот другая финалистка – таролог Анастасия Юзьвак – покинула шоу, поскольку военный убежден, что у них разные взгляды на жизнь.

Решетник подчеркнул, что Белень соответствует статусу победительницы 13-го сезона. По его словам, после общения с девушкой, она произвела на него впечатление человека, который делает много для победы своей страны и сделает все, чтобы помочь украинским защитникам. В дополнение, он указал, что мечтает, чтобы Александр и Инна были счастливы.

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"Быть победительницей - это исторически и навсегда. И Инна абсолютно соответствует этому статусу! Потому что она действительно человек, которому болит за Украину, девушка, которая помогает, чтобы приблизить не только свою, но и нашу общую победу! Поверьте, я в этом убедился множество раз в течение сезона. Поэтому еще раз поздравляю нашу пару и всю страну. А мечтаю об одном, чтобы они были счастливы!" - отметил знаменитость.

В свою очередь, волонтер уже успела отреагировать на пост телезвезды. Она поблагодарила его за поддержку на шоу и назвала его "лучшим ведущим".

"Спасибо за поддержку в течение проекта и еще больше спасибо за поддержку после окончания. Лучший ведущий и мега крутой человек", - написала в комментариях бизнесвумен.

Напомним, ранее Инна Белень рассказала, что произошло на шоу сразу после финала. Победительница также ответила, возможно ли встретить на проекте любовь.

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