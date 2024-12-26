Женщины были в восторге от приезда Терена.

Главный герой реалити-шоу "Холостяк" Александр Терен решил посвятить свое Рождество благотворительности. Он вместе с блогером Еленой Мандзюк посетил подопечных психоневрологического интерната, где активно поддержал людей с ограниченными возможностями. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

Эти трогательные моменты Терен поделился с подписчиками на своей странице в Instagram, показав кадры с визита в заведение.

Как рассказал Александр, он и Елена сделали все, чтобы каждый из жителей интерната услышал внимание и заботу. Они не только пообщались с подопечными, но и подарили им сладости, а также символично вручили каждой женщине красную розу - символ шоу "Холостяк", которое стало важной частью его жизни.

Особым моментом для жительниц интерната стала подаренная вышиванка - народная символика, добавляющая тепла и уюта. Кроме того, Александр и Елена организовали для подопечных фотосессию, на которой каждый смог выразить свою радость и благодарность.

"Мы смогли уделить внимание каждому, обнять, спросить "как дела?", вместе посмеяться и поплакать. Каждая женщина получила желанную красную розу, и такого счастья в их глазах не было давно", - поделился впечатлениями от визита Александр Терен.

Этот жест благотворительности стал прекрасным примером того, как можно менять жизнь людей даже в самые маленькие моменты - с помощью простых, но таких важных проявлений заботы и внимания.

Напомним, Александр Терен назвал пять правил в своих отношениях с любимой.

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