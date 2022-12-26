Участница 12-го сезона рассказала о неудачном свидании, которое испортили создатели романтического шоу.

Юлия Кучеренко, которая принимает участие в 12-м сезоне шоу "Холостяк" с Алексом Топольским поделилась впечатлениями от свидания. В выпуске 23 декабря показали, как они устроили романтическую фотосессию с флюоресцентными красками. Следует отметить, что на этой неделе идеи для свидания придумывали сами участницы.

Сейчас Юля призналась, что она не хотела идти на фотосессию, а планировала заняться керамикой, но редактора забраковали эту идею.

"Мое возмущение и дискомфорт на этом свидании были вызваны рядом факторов. Во-первых, я откровенно хотела выбрать керамику, потому что это моя страсть, о которой, вероятно, не знали или забыли редакторы проекта и режиссеры. И именно свидание за процессом лепки для меня кажется более романтичным. Конечно, сдержаннее, чем обнаженные мы и бодиарт", - написала Юлия в своем блоге.

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Также она пожаловалась, что их с Алексом Топольским романтическую историю исказили, очевидно, чтобы сделать более привлекательную и рейтинговую картинку для зрителя:

"На экране показывают, что я - инициатор поцелуев и близости. А ведь наш первый поцелуй в Дубае, к которому меня так подталкивали (психолог в частности), состоялся по инициативе Алекса. Его до сих пор не показали и вряд ли покажут".

Участница добавила, что во время свидания, которое она представляла себе абсолютно иначе, чувствовала себя некомфортно. Не очень благоприятная атмосфера была и по той причине, что за кадром находилось более семи человек, которые оказывали давление.

"Все это заставляло меня смущаться и чувствовать себя не комфортно в комнате, где 7+ человек. И в перспективе это увидит вся страна…", - резюмировала Юля "Медуза" и призвала зрителей сделать из этого правильные выводы.

Напомним, фаворитку "холостяка" Сашу Мудрую затравили на церемонии роз.

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